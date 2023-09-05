А-Клуб открыл свой пляж в турецком Бодруме и привез 5-метровую чёрную уточку

А-Клуб представил специальный сезонный проект на пляже при Pinsky beach lounge в Бодруме и позаботился о суперсервисе и впечатлениях для гостей.

Из Москвы на пляж привезли 5-метровую чёрную уточку — символ А-Клуба. На фоне неё можно сделать стильное фото, а еще обнять, когда жарко – изнутри уточка наполняется прохладным воздухом.

Гостей пляжа ждут фирменные охлаждённые полотенца, термальная вода и коктейли с красным апельсином и льдом с оттиском в форме уточки.

Отдохнуть на пляже в Бодруме можно весь бархатный сезон – до 1 октября.

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