Иркутская область стала одним из самых недорогих направлений этим летом

Сервис бронирования отелей МТС Travel на базе Big Data МТС проанализировал летние путешествия по России. Данные показали, что при возросшем турпотоке траты на отели сохранились на прошлогоднем уровне. При этом Иркутская область вошла в тройку популярных у туристов направлений, где проживание обходилось дешевле всего.

Динамика турпотока

Летом этого года россияне совершили на 7% больше туристических поездок по стране, чем годом ранее. По данным МТС Trаvel, абсолютным лидером по въездному турпотоку летом стал Краснодарский край – каждая десятая поездка по стране была именно в этот регион. У иркутян Краснодарский край этим летом также входит в тройку лидеров по посещению после Красноярска и Улан-Удэ. Краснодарский край является и абсолютным лидером по продолжительности поездок – в среднем в туристы задерживались в регионе на 6,5 дней.

В пятерку популярных направлений у туристов этим летом также вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская область, где турпоток формируют в том числе путешественники на Черное море, а также республика Татарстан. Суммарно на них приходится почти треть (31%) от всего турпотока летом по стране.

Самым перспективным регионом с точки зрения туризма по итогу летнего сезона можно назвать Мурманскую область – турпоток в регион вырос на 30% год к году. В пятерку направлений, интерес к которым активно растет, также вошли Амурская область (+24%) – во многом такая динамика обусловлена открытием границ с Китаем, республика Дагестан (+21%), республика Карачаево-Черкесия (+19%) и Калининградская область (+19%).

Стоимость и длительность размещения в путешествиях

По данным МТС Travel и Bronevik, средний чек на размещение и длительность бронирования год к году не изменились: за проживание летом 2023 года платили примерно 4 300 в сутки, останавливаясь в одном отеле обычно на две ночевки. При этом средняя длительность всей поездки по России, по данным Big Data МТС, также не изменилась за год и составила 3 дня.

Среди популярных у путешественников направлений, дешевле всего проживание этим летом обходилось туристам, посещавшим Ставропольский край, Волгоградскую и Иркутскую области. Средний чек в июне-августе там составлял порядка 3 500 рублей в сутки.

Три самых дорогих бронирования этим летом

По данным МТС Travel и Bronevik, самое дорогое бронирование этим летом было сделано в Санкт-Петербурге в период проведения ПМЭФ. За 4 ночи в отеле с видом на Исаакиевский собор гость заплатил 741 000 рублей.

Среди самых дорогих бронирований за лето два следующих были сделаны в одном и том же отеле Адлера. 8 ночей на черноморском побережье обошлись одному клиенту в 576 000 рублей, другому 10 ночей стоили немного дешевле – 558 000 рублей.