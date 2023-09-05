Как решить проблемы Листвянки? Депутаты и чиновники обсудили наболевший вопрос

Реконструкция очистных сооружений, берегоукрепление, строительство дорог, лесовосстановление – все эти наболевшие вопросы обсудили в Листвянке во время визита депутатов Государственной думы Жанны Рябцевой и Георгия Арапова. Их приезд связан с предстоящим обсуждением поправок в федеральный закон «Об охране озера Байкал». Рассмотрение их во втором чтении состоится в сентябре этого года.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Накануне представители Комитета по экологии, природным ресурсам и окружающей среды во главе с его руководителем Дмитрием Кобылкиным посетили Слюдянский и Ольхонский районы, изучили проблемы, связанные с несовершенством действующего законодательства, провели встречи с жителями.

В пос. Листвянка депутаты, а также заместитель Председателя Правительства Иркутской области Георгий Кузьмин, руководители профильных комитетов региона, глава муниципалитета Максим Максимов, представители Нацпарка осмотрели очистные сооружения, которые нуждаются в реконструкции, обсудили проблемы берегоукрепления, строительства дороги, противопожарных полос. Все эти вопросы также напрямую связаны с ограничениями, которые диктует действующее законодательство.

– В ходе посещения этих объектов в посёлке Листвянка депутаты подробно ознакомились с проблемами, которые сложно, а порой невозможно решить в рамках природоохранного законодательства. Сейчас необходимо найти четкие формулировки, которые позволят сохранить экологию и обеспечить исполнение прав граждан, – сказал Георгий Кузьмин.

Подробнее об этом шла речь на совещании, которое состоялось в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». О том, как поправки повлияют на деятельность Прибайкальского национального парка, решение каких вопросов они должны принести доложил руководитель ведомства Умар Рамазанов. В частности он отметил, что на территории парка необходимо делать противопожарные полосы, проводить лесовосстановление на площади, где произошёл лесной пожар. Однако вырубить и вывезти сгоревшие деревья и взамен их посадить новые в условиях действующего закона невозможно.

Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен отметил, что из 12 поручений Президента России Владимира Путина, полностью или частично исполнено семь поручений, одно будет исполняться еще в течение нескольких лет – это расчистка БЦБК. Но еще четыре поручения – границы населенных пунктов и их правовой режим, противопожарное обустройство, дорога на Ольхон – требуют законодательных решений, которые депутаты и сенаторы предлагают.

– В ходе состоявшегося общения с гражданами, с главами поселений мы убедились, что всех накопившихся проблем на Байкале за один раз одним законопроектом не решить. Не все из них также и в целом требуют изменений в 94 федеральный закон «Об охране озера Байкал». Отмечу, что отдельные поручения по законодательству о Байкале зафиксированы также в протоколе совещания под председательством Юрия Петровича Трутнева от 24 августа по итогам природной чрезвычайной ситуации на Северном Байкале, произошедшей в конце августа. Комитет готов продлять срок рассмотрения поправок, мы будем их обсуждать совместно в рамках Межфракционной рабочей группы «Байкал», готовы выслушать все предложения и замечания, – сказал Сергей Тен.

Высказанные во время совещания мнения будут учтены при рассмотрении поправок в федеральный закон «Об охране озера Байкал», сообщает пресс-служба регионального правительства.