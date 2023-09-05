Тулунчанка, в надежде заработать на криптовалюте, отдала мошенникам 2 млн рублей

Деньги она взяла в кредит у нескольких банков. Об этом рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

29-летняя жительница Тулуна рассказала правоохранительным органам, что преступники обманом похитили ее деньги. Сотрудники установили, что в середине августа ей позвонил псевдо-брокер. Он предложил быстрый заработок на инвестициях. Тулунчанка согласилась и на протяжении нескольких дней перечисляла ему деньги, думая, что торгует различной цифровой валютой.

Для этого обманщики помогли своей жертве установить на компьютер программы для связи и приложения, имитировавшие активную торговлю на разных электронных платформах.

После ряда «успешных сделок» злоумышленники позволили женщине вывести часть суммы под видом прибыли. Затем жертву обмана уговорили вложить большую сумму для «игры по-крупному». Однако эти деньги ввести уже не получилось – собеседники сообщали о разных сбоях и необходимости новых вложений под видом подключения выдуманных банковских услуг, налогов, комиссий и других трудностях. Для этих целей женщина оформляла кредиты по несколько сотен тысяч рублей, либо занимала деньги у знакомых.

Не получив доход и лишившись свыше 2 млн рублей, заявительница поняла, что общалась с мошенниками.