Каждый семнадцатый житель Иркутска копит на образование

Каждый семнадцатый житель Иркутск (6%) регулярно или время от времени откладывает средства на оплату собственного или детского образования. Это ниже среднего показателя по России (6,5%). При этом россияне готовы потратить на годовой курс обучения в высшем учебном заведении в среднем 180 тыс. рублей, выяснила накануне Дня знаний дочерняя компания Сбера СберСтрахование жизни.

Сумма вложений в непрерывное образование оценивается в среднем в 1,375 млн рублей. Интересно, что больше всего тех, кто готов это регулярно или время от времени откладывать на образование, оказалось среди респондентов до 30 лет — 11%.

Эти цифры отличаются от данных такого же исследования 2022 года. Тогда стоимость годового обучения в вузе россияне оценивали ниже — в 175 тыс. рублей, а стоимость непрерывного образования, напротив, выше — в 1,8 млн. При этом 10% участников опроса заявляли, что откладывают средства на оплату обучения, в Иркутске таковых год назад насчитывалось 9%.

В 2023 году 27,2% россиян поддержали идею непрерывного обучения. В Иркутске этот показатель оказался выше среднего по России — 30%. Больше всего (32%) приверженцев такой точки зрения оказалось среди респондентов до 30 лет. В 2022 году о необходимости учиться на протяжении всей жизни заявили 34,5% россиян, среди иркутян желающих было 39,1%.

При этом 54% участников опроса считают, что одного высшего образования достаточно. В 2022 году это мнение разделяла ровно половина россиян — 50%. В Иркутске это 52% и 47,6% соответственно. Получение второго высшего образования считают необходимым 7,4% (в 2022 году — 6%) опрошенных россиян, учёной степени кандидата — 6% (в 2022 году — 5%), доктора наук — 5,4% (в 2022 году — 5%).

Среди иркутян за получение второго высшего образования высказались 7% (годом ранее 6,2%), за кандидатскую степень — 6% (до того 3,6%), докторскую — 5% (прошлым летом 3,6%).

Главная цель обучения, по мнению большинства опрошенных (81%) россиян, — быстрая карьера и высокий доход. В 2022 году такой точки зрения придерживались 75,9% россиян. Среди иркутян эту мысль сейчас разделяют 80% и 78,1% годом ранее. Интересно, что больше остальных данной точки зрения придерживаются респонденты 41–50 лет (89%), а также 31–40 лет (85%).

Далее идёт возможность получения интересной работы — 9,2% среди россиян и 8% среди жителей Иркутска. В 2022 году так отвечали лишь 3,9% и 4,9% соответственно. В 2023 году этот вариант наиболее популярен у респондентов в возрасте от 51 года до 60 лет и старше 60 лет (по 12%).