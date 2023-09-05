Начальника уважают 66% жителей Иркутска

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, как жители Иркутска относятся к своему непосредственному начальству. В опросе приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную работу и руководство.

66% работающих жителей Иркутска уважают своего непосредственного руководителя, причем женщины испытывают такое чувство чаще мужчин (70 и 61% соответственно). Представители сильного пола чаще женщин говорили о равнодушии по отношению к начальству (24 и 18%). В общей же сложности о безразличном отношении рассказали 21% горожан.

Симпатию к начальнику испытывают 6% опрошенных. О том, что ненавидят руководство, рассказали 3% респондентов. Лишь 1% горожан испытывает любовь к своему непосредственному руководителю.