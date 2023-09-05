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Сбер снижает ставки по ипотеке от застройщиков

С 1 сентября 2023 года Сбер снижает ставки на 0,5 п. п. по программе субсидирования ипотеки при покупке недвижимости у застройщиков и партнёров, участников проектного финансирования банка.

По программе «Господдержка» минимальная процентная ставка на Домклик составит 5,5% годовых. По «Семейной ипотеке» — 3,5%, в рамках «Ипотеки для IT» — 2,5%.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы продолжаем последовательно снижать ставки по льготным ипотечным программам совместно с застройщиками. Это положительно влияет на доступность жилья, и мы видим растущую востребованность наших ипотечных программ у людей. Так, за восемь месяцев этого года мы выдали более 300 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей. Это на 26% выше результата всего 2022 года».

Подать заявку на ипотеку Сбера и выбрать квартиру со сниженной ставкой можно более чем в 300 ЖК по всей России на Домклик.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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