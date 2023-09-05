Программа от Эн+ для студентов-энергетиков из Монголии стартовала в ИРНИТУ

Идея программы возникла во время визита делегации Иркутской области в страну. Сотрудничество энергохолдинга с ИРНИТУ носит многолетний стратегический характер, на базе вуза уже реализуются многие образовательные проекты компании. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

О необходимости создания такой образовательной инициативы впервые заявил руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков на встрече в Министерстве образования и науки Монголии.

«У наших стран богатая история сотрудничества, в том числе и в сфере образования. И мы хотим, чтобы это продолжилось. Со своей стороны, в рамках этой программы, мы можем предложить студентам-энергетикам из Монголии прохождение практики на объектах Эн+: гидроэлектростанциях, ТЭЦ, тепловых сетях», – отмечал он.

Победители конкурса среди монгольских старшеклассников и первокурсников получили право на бесплатное обучение в ИРНИТУ на программах бакалавриата по направлениям электроэнергетики, гидроэнергетики и теплоэнергетики.

Основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+ берет на себя все расходы, связанные с обучением на территории России. Новоиспечённым политеховцам предлагается бесплатное обучение, проживание в общежитии, обеденное питание. Также компания оплатит медстраховку, возьмёт на себя миграционные расходы. Дополнительный бонус – ежемесячная стипендия в размере 10 тысяч рублей.

«Новый проект – замечательная инициатива, позволяющая решить множество задач, например, подготовить кадры для прогрессивных структурных преобразований в экономике Монголии. Также это поможет укреплению сотрудничества между странами, развитию новых образовательных и научно-исследовательских связей. Мы верим, что выпускники в будущем пополнят плеяду талантливых инженеров, служа на благо своей родины и развивая электроэнергетику», – говорит проректор ИРНИТУ по международной деятельности Степан Быков.