Региональный спрос на новостройки Подмосковья вырос в два раза

В период с января по июль 2023 года количество сделок купли-продажи квартир в новых домах Московской области выросло на 93,88% относительно тех же месяцев 2022-го, отмечают аналитики агентства недвижимости «PRO ОБМЕН». Наибольший рост интереса риелторы зафиксировали со стороны региональных покупателей, количество сделок с которыми увеличилось более чем в три раза – на 203,7%.

В структуре спроса на подмосковные новостройки лидерами стали местные жители, на которых пришлось 38,4% сделок. Доля представителей Москвы составила 31,2%, других регионов – 30,4%.

По сравнению с прошлым годом количество покупателей-москвичей снизилось сразу на 17,8% – с 48,9% до 31,2%. Тем временем доли жителей Подмосковья и региональных покупателей, наоборот, заметно выросли, годом ранее они находились на уровне 31,7% и 19,4% соответственно.

Регион 2023 г. 2022 г. Динамика, % Подмосковье 38,4% 31,7% +6,7% ↑ Москва 31,2% 48,9% –17,8% ↓ Регионы РФ 30,4% 19,4% +11,0% ↑

Структура покупателей по региону проживания (с января по июль)

В абсолютных цифрах если количество сделок с покупателями из Москвы практически не изменилось, то спрос со стороны жителей Подмосковья вырос на 135,2%, а представителей других регионов более чем в три раза – на 203,7%.

«Такой колоссальный рост спроса на новостройки в Подмосковье региональных покупателей объясняется двумя факторами: ценообразованием и качеством предложения, которое сформировали местные застройщики. Они чаще всего выставляют в продажу квартиры, в цену которых включена чистовая отделка и иногда минимальный набор мебели. То есть у покупателей появилась возможность в один ипотечный кредит приобрести квартиру полностью готовую к проживанию, что особенно ценно для людей из других регионов, позволяет им легко переехать и не думать, как сделать ремонт, где взять сантехнику, мебель», — отметила Екатерина Никитина, руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы».

Среди регионов лидером по спросу на новостройки Подмосковья стала Ростовская область, жители которой выкупили 6,1% от общего объема проданных в области квартир. Также в число самых активных покупателей вошли представители Самарской (4,8% сделок), Белгородской (3,9%), Тульской (3,7%), Смоленской (3,7%) и Ленинградской областей (3,6%).