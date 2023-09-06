Специалистов по информационной безопасности не хватает в Иркутской области

По данным hh.ru количество вакансий в сфере «Информационная безопасность» в стране за период с июня по август 2023 года выросло на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Какие компании сейчас ищут специалистов по защите информации в Сибири и Иркутской области, и какие зарплаты им готовы платить.

За последние три месяца – с июня по август 2023 года – российские работодатели открыли 7,8 тысяч вакансий для специалистов по информационной безопасности, и это на 38% больше, чем за тот же период годом ранее. Наиболее заметный всплеск интереса к кадрам по инфобезопасности среди сибирских регионов зафиксирован в Кузбассе (+100%) и Алтайском крае (+92%), меньше остальных – в Иркутской области (-2%).

Чаще всего специалистов из сферы «Информационная безопасность» ищут сейчас компании-работодатели из ИТ-отрасли (55%), финансового сектора (15%) и услуг для бизнеса (9%).

А наибольшее число вакансий разместили в Иркутской области компании «Управление Федерального казначейства по Иркутской области», ИК «Сибинтек», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «Ангарский завод полимеров».

Особенность направления заключается в том, что работодатели в значительной степени заинтересованы в кандидатах с опытом работы, так, 40% вакансий требуют от соискателей опыта 1-3 года, еще 36% - от 3 до 6 лет, и только 17% вакансий доступны новичкам.

При этом, работодатели, нуждающиеся в специалистах по защите информации, испытывают значительный дефицит кадров: по итогам последних трех месяцев на одну вакансию в данной профсфере приходится лишь 2,9 резюме (норма - 4-7,9 резюме на вакансию).

На максимально высокие зарплаты в сибирском регионе могут рассчитывать кандидаты из области информационной безопасности в Новосибирской области (51 724 - 132 184 руб.) и Красноярском крае (57 471 - 97 000 руб.). В Иркутской области рыночный диапазон зарплат составил 40 115 - 72 414 рубля, но в самых «дорогих» актуальных вакансиях предложения достигают 165 тысяч рублей.