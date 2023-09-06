Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через «Госуслуги»

ПСБ предоставил частным инвесторам возможность дистанционного открытия брокерского счета через портал «Госуслуги». Новый сервис доступен клиентам-физлицам, имеющим подтвержденную учетную запись на портале.

Для заключения брокерского договора и открытия счета достаточно зайти на сайт ПСБ в раздел "Инвестиции - брокерское обслуживание", выбрать опцию "Заключить договор через "Госуслуги" и подтвердить личные данные с помощью кода из СМС. Новый сервис позволяет открыть брокерский счет и начать инвестировать на фондовом и валютных рынках без визита в офис ПСБ.