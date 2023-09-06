Новости

Российская экономика перегрелась – ЦБ

В свежем выпуске бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды» эксперты заявили о превышении потенциального уровня роста отечественной экономики.

«Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень. Это означает, что после периода восстановления рост экономики будет идти более умеренными темпами», – говорится в документе.

О замедлении квартального роста с 0,7 до 0,1% динамики ВВП во II квартале свидетельствует предварительная оценка Росстата.

При этом многие оперативные индикаторы внутреннего спроса указывали на более значительное расширение, поэтому динамика ВВП, вероятно, сдерживалась охлаждением внешнего спроса и значительным восстановлением импорта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Своё дело
От подвала – к модным бутикам. Как Кристина Скобина превратила хобби в устойчивый ювелирный бренд
Увидеть больше: как устроен премиальный отдых от компании "География Байкала"
«Знания приходят через опыт». Как развивать бизнес в кризис
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес