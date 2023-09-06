Доходность коротких ОФЗ выросла после решения по ключевой ставке

После июльского решения Банка России по ключевой ставке доходности краткосрочных ОФЗ продолжили расти под влиянием выраженных проинфляционных рисков на фоне ослабления рубля, ускорения роста цен и повысившейся вероятности более жесткой ДКП. Об этом говорится в бюллетени Банка России «О чем говорят тренды».

В середине августа главным драйвером на рынке ОФЗ стало внеочередное заседание Совета директоров Банка России, по итогам которого ключевая ставка была повышена до 12%. После публикации решения доходности краткосрочных бумаг (1–2 года) дополнительно увеличились на 36–64 б.п., среднесрочных (3-5 лет) – на 4–20 б.п., в то время как в долгосрочном сегменте ставки значительно не изменились.

К концу августа доходности краткосрочных ОФЗ скорректировались вниз на 40–60 б.п., в среднесрочном сегменте – на 2-20 базисных пунктов. Текущие уровни кривой доходности ОФЗ (10,5-11,5%) свидетельствуют в пользу того, что, по ожиданиям участников рынка, Банк России не будет поддерживать ключевую ставку на текущем уровне продолжительное время. Это расходится с комментариями руководства Банка России о том, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно.

Рубль ослабевал к доллару США, евро и юаню, превысив отметку в 101,70 рублей за доллар США до объявления о внеочередном заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке. После анонса заседания рубль перешел к укреплению (достигнув уровня в 92,60 руб./долл. США). Поддержку рублю оказала также появившаяся в СМИ информация о наращивании продаж валютной выручки экспортерами и начало налогового периода. В последующие дни августа рубль вернулся в диапазон 94-96 руб./долл. США.