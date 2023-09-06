Ритейл обновил ассортимент и восстановил его номенклатуру

К началу марта ассортимента товаров в торговых сетях в целом практически восстановилась: в продуктовых товарах прежде всего за счет замещения производителей из недружественных стран отечественными аналогами, а в непродовольственном секторе – производителями из дружественных стран. Об этом говорится в бюллетени Банка России «О чем говорят тренды»

Запрос на большую экономию при покупках отразился в смещении ассортимента.

Из магазинов премиум-класса в экономсегмент, существенном увеличении доли акционных товаров и среднего размера скидки, прежде всего в непродовольственном сегменте, а также заметном росте доли товаров собственных товарных марок (СТМ) в отдельных категориях. По большинству рассмотренных категорий динамика цен близка к динамике цен.

Росстата по соответствующим группам товаров. Отдельные расхождения, вероятно, объясняются главным образом особенностями статистического учета цен на акционные товары и СТМ.