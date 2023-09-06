Новости

Ритейл обновил ассортимент и восстановил его номенклатуру

Читайте также:

Александр Говор: McDonald’s рассчитывал вернуться в Россию
4 сентября 2023
12 продуктов питания подешевели в Иркутской области
4 сентября 2023

К началу марта ассортимента товаров в торговых сетях в целом практически восстановилась: в продуктовых товарах прежде всего за счет замещения производителей из недружественных стран отечественными аналогами, а в непродовольственном секторе – производителями из дружественных стран. Об этом говорится в бюллетени Банка России «О чем говорят тренды»

Запрос на большую экономию при покупках отразился в смещении ассортимента.

Из магазинов премиум-класса в экономсегмент, существенном увеличении доли акционных товаров и среднего размера скидки, прежде всего в непродовольственном сегменте, а также заметном росте доли товаров собственных товарных марок (СТМ) в отдельных категориях. По большинству рассмотренных категорий динамика цен близка к динамике цен.

Росстата по соответствующим группам товаров. Отдельные расхождения, вероятно, объясняются главным образом особенностями статистического учета цен на акционные товары и СТМ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Своё дело
От подвала – к модным бутикам. Как Кристина Скобина превратила хобби в устойчивый ювелирный бренд
Увидеть больше: как устроен премиальный отдых от компании "География Байкала"
«Знания приходят через опыт». Как развивать бизнес в кризис
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес