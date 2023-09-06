Погода ухудшается в Иркутске

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером и ночью 5 сентября в городе ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, ночью +13, +15 градусов, днем +16, +18.

В связи неблагоприятным прогнозом по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова спасатели МКУ «Безопасный город» и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

«Жителей просят соблюдать осторожность. В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 563-430, 520-112», – говорится в сообщении мэрии.