Объем денежной массы M2 в России к августу вырос на 24,7%

В термин денежная масса M2 входят денежная база M0 (наличность) и M1 (свободые деньги в валюте или вкладах). О росте ее объема на 24,7% по сравнению с тем же месяцем 2022 года сообщают «Известия».

Соотношение М2 и ВВП называется степенью монетизации экономики. В России этот показатель ниже, чем в некоторых развитых странах – около 40% против 60% у США и 140% у Японии. Но в целом в развивающихся странах степень монетизации, как правило, ниже.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, рост М2 имеет отложенный эффект на ускорение инфляции.

– Сначала растет ВВП, а далее с определенным лагом растет инфляция. Но поскольку данные по ВВП обычно публикуют с опозданием в несколько месяцев, а статистику по инфляции предоставляют еженедельно, прямую корреляцию этих показателей можно отследить, – комментирует он.

М2 не учитывает деньги кредитных организаций (проще говоря, банков), деньги на счетах ЦБ, а также казначейские счета правительства или корреспондентские счета банков, напомнил Евгений Миронюк.

Ранее регулятор в бюллетени «О чем говорят тренды» заявил о перегреве российской экономики. О замедлении квартального роста с 0,7 до 0,1% динамики ВВП во II квартале свидетельствует предварительная оценка Росстата.