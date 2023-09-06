Цены выросли на 12 популярных авто с пробегом

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в августе 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Как и в прошлом месяце, все модели в приведенном топ-20 в очередной раз подорожали. При этом в августе нашлось сразу 12 автомобилей, владельцы которых увеличили на них цены в среднем на 5% и выше. В июле таких моделей было вдвое меньше. В группу активно прибавивших в цене машин попали даже два автомобиля Lada – Niva Legend и Granta. Но рекордсменом подорожания (+9,3%) за период стал один из самых популярных в прошлом автомобилей такси – лифтбэк Skoda Rapid.
Резкий рост курса доллара к рублю был остановлен только после внеочередного заседания Центрального Банка РФ 15 августа, на котором повысили ключевую ставку сразу до 12%. В известной мере это замедлило и резкий рост цен на вторичном рынке, начавшийся в конце июня текущего года. Однако в среднем за последний месяц лета подорожание все равно оказалось немного выше, чем мы прогнозировали ранее. Так, сразу по 12 моделям популярных машин с пробегом средняя цена была увеличена на 5% и выше. В июле таких автомобилей было вдвое меньше.
Лидером по масштабам подорожания неожиданно оказался Skoda Rapid (1,52 млн рублей; + 9,3 % за месяц). На рынке новых автомобилей этот особенно популярный в такси лифтбэк исчез еще весной текущего года. В то же время количество «свежих» (до трех лет) экземпляров во вторичном сегменте еще исчисляется десятками тысяч штук. Модель оказалась ликвидной и вполне надежной. Однако ценник, «скаканувший» выше 1,5 миллионов рублей, даже при нынешнем слабом рубле выглядит явно завышенным. Брат-близнец Skoda – Volkswagen Polo, всегда считавшейся машиной немного выше по имиджу, оказался даже дешевле (1,46 млн рублей; +4,3%).
В августе, как и в июле, место в тройке лидеров роста цен нашлось марке BMW. Причем в последнем месяце лета резким подорожанием (8-9%) отметились сразу две баварских модели. За седан третьей серии стали просить в среднем 4,4 миллиона рублей, то есть на 370 тысяч больше, чем в июле. Вседорожник X5 теперь и вовсе не купить дешевле 10 миллионов рублей. За месяц он подорожал почти на 800 тысяч, а за год – на 2,3 миллиона. Причина столь резкого взлета кроется не только в соотношение валют, но и в сильно возросшем в августе утилизационном сборе. При таком ценовом позиционировании X5 в России оказался сегодня в сегменте даже не премиальных, а люксовых вседорожников. И пока нет предпосылок к тому, что ситуация для поклонников этих автомобилей как-то улучшится: количество завозимых по параллельному импорту BMW стало снижаться.
Нет полноценной замены в сегменте новых бюджетных кроссоверов и двум популярным паркетникам – Hyundai Creta (+7,2% за месяц) и Renault Duster (+7%). Неудивительно, что цена каждого из них на вторичном рынке постепенно приближается к двум миллионам рублей. В число машин, подорожавших в августе на 5% и выше, также попали Hyundai Tucson (2,98 млн рублей), Mercedes-Benz E (5,03 млн рублей), Toyota RAV-4 (3,6 млн рублей) и два паркетника Nissan – X-Trail (2,86 млн рублей) и Qashqai (1,89 млн рублей).
И наконец, неожиданно в этой же кампании оказались два самых бюджетных автомобиля АвтоВАЗа. За трехлетнюю Lada Granta стали просить в августе в среднем 844 тысячи рублей (+40 тысяч к июлю), а за Lada Niva Legend – 1,012 млн рублей (+52 тысячи). В сегменте новых автомобилей те же модели пока подорожали скромнее – на 15-20 тысяч рублей. Причем недостатка на рынке в них нет, а значит, августовское повышение больше похоже на временный скачок цен.
«Впрочем, прибавки 3-5%, которые оказались равнозначны увеличению цены на 50-150 тысяч рублей, а на дорогие модели машин, как Toyota LC 300 – даже почти на 400 тысяч рублей, в августе можно было отмечать на всем рынке. Понимание покупателями того, что при очередной волне обесценивания рубля нужно вкладываться в «железо», похоже, и дальше останется основным генератором роста цен. Осенью этот процесс не остановится. Несмотря на общий рост вторичного рынка, который наблюдается уже на протяжении последних пяти месяцев, число ликвидных 3-летних моделей западных, японских и корейских марок по-прежнему продолжает сокращаться. А с увеличением ограничительных мер в части налогов и возможных изменений в октябре в оформлении СБКТС (свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств), недостаток «свежих» машин на нашем рынке может только усилиться», – Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто».
Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен в августе 2023 года
|
№
|
Марка и модель
|
Август 22
|
Июль 23
|
Август 23
|
Август 23 /
Июль 23
|
1
|
Skoda Rapid
|
1 302 022
|
1 393 065
|
1 522 732
|
9,3%
|
2
|
BMW 3
|
3 773 628
|
4 071 223
|
4 440 410
|
9,1%
|
3
|
BMW X5
|
7 871 680
|
9 362 882
|
10 148 825
|
8,4%
|
4
|
Hyundai Creta
|
1 732 556
|
1 845 139
|
1 978 025
|
7,2%
|
5
|
Renault Duster
|
1 502 532
|
1 730 202
|
1 851 499
|
7,0%
|
6
|
Hyundai Tucson
|
2 846 710
|
2 804 951
|
2 977 054
|
6,1%
|
7
|
Mercedes-Benz E
|
4 227 252
|
4 771 814
|
5 032 344
|
5,5%
|
8
|
Toyota RAV4
|
3 257 131
|
3 426 246
|
3 612 774
|
5,4%
|
9
|
Lada Niva Legend
|
975 655
|
960 802
|
1 012 041
|
5,3%
|
10
|
Nissan X-Trail
|
2 413 745
|
2 715 926
|
2 860 546
|
5,3%
|
11
|
Nissan Qashqai
|
1 918 216
|
1 798 054
|
1 888 453
|
5,0%
|
12
|
Lada Granta
|
679 293
|
803 653
|
843 872
|
5,0%
|
13
|
Kia Sportage
|
2 758 206
|
2 996 840
|
3 139 042
|
4,7%
|
14
|
Toyota LC 300
|
8 412 573
|
8 391 155
|
8 783 236
|
4,7%
|
15
|
Volkswagen Polo
|
1 215 184
|
1 402 313
|
1 463 282
|
4,3%
|
16
|
Hyundai Solaris
|
1 318 094
|
1 455 709
|
1 512 909
|
3,9%
|
17
|
Volkswagen Tiguan
|
2 784 368
|
3 096 314
|
3 216 730
|
3,9%
|
18
|
BMW 5
|
4 437 142
|
5 299 921
|
5 485 134
|
3,5%
|
19
|
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|
1 328 396
|
1 522 492
|
1 571 578
|
3,2%
|
20
|
Toyota LC Prado
|
5 771 613
|
6 552 568
|
6 756 029
|
3,1%