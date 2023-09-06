Банк «Открытие» выдал 1,5 тысячи льготных кредитов малому и среднему бизнесу

С начала 2023 года банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) выдал 1,5 тысячи кредитов в рамках программ государственной поддержки МСБ на сумму 36,4 млрд рублей.

Объем выдач льготных кредитов МСБ в первом полугодии 2023 года в 1,4 раза превысил аналогичный период прошлого года, в том числе в 2,4 раза больше займов выдано компаниями малого бизнеса и ИП.

«Банк «Открытие» является активным участником программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса. В совокупности их количество на порядок превышает антикризисные меры 2014-го и 2020 годов. Сейчас доля льготных кредитов в нашем портфеле МСБ составляет 28%, в том числе в портфеле кредитов для малого бизнеса - почти 50%», — отметила Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

Кредит в рамках программы субсидирования от Минэкономразвития 1764 можно получить по ставке 12,25% годовых на сумму до 2 млрд рублей сроком до 10 лет. Заемные средства можно использовать на рефинансирование текущей задолженности, пополнение оборотных средств и дальнейшее развитие своего бизнеса.