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«Вкусно – и точка» откроет ресторан в Иркутске

Точные сроки пока не названы.

В интервью ТАСС покупатель активов McDonald’s Александр Говор рассказал о планах зайти в столицу Приангарья – Иркутск, однако точных сроков не назвал.

«В ближайшее время будет Иркутск. Потом пойдем в города, где и 100, и 200 тысяч жителей», – ответил он на вопрос о расширении сети.

Говор подчеркивает, что раньше рестораны не открывали в городах с населением меньше 300 тысяч человек. Сейчас стратегию поменяли.

Напомним, ранее корпорация McDonald’s объявила о прекращении работы в России и о планах по продаже бизнеса в стране. Выбор пал на Александра Говора – сооснователя нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис» в Кемеровской области. Он является партнером McDonald’s с 2015 года, в Сибири работает 25 предприятий, открытых им по франшизе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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