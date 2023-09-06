«Яндекс Путешествия» вышел в лидеры сервисов бронирования отелей

Ранее первую строчку занимал Ostrovok.ru. Об этом пишет РБК.

За год сервис «Яндекс Путешествия» практически вдвое увеличил свою долю по бронированиям – с 8,1% прошлым летом до 15% за июнь–август 2023-го. Таким образом, агрегатор обошел лидировавший в прошлом году сервис Ostrovok.ru (его доля снизилась до 14,5% год к году). В пятерке самых популярных сервисов для поиска туристического жилья этим летом также оказались: входящий в группу «Академсервис» Acase.ru (его доля составила 4,4%), принадлежащий МТС сервис Bronevik.com (4,4%) и замыкающий пятерку Zabroniryi.ru с долей 3,9%. В прошлом году на пятом месте был сервис для планирования путешествий OneTwoTrip с долей бронирования 2,2%, но в этом году он опустился на седьмую строчку с показателем 1,8%.

Впрочем, основная часть отдыхающих, бронирующих отели онлайн, после ухода из России сервиса Booking.com (по данным TravelLine, до марта 2022 года на его долю приходилось 57% броней) снимают жилье напрямую у гостиниц и отелей. По итогам трех летних месяцев 2023 года напрямую на сайтах отелей совершали брони 44,3% пользователей, хотя это и меньше, чем год назад (49,3%).

Ранее руководитель Ассоциации гостиничной индустрии «Пять звезд» Екатерина Процентова рассказала журналистам, что Яндес.Путешествия и Ostrovok.ru пока не смоги удовлетворить запросы клиентов. «Сейчас работают Броневик, Яндес.Путешествия, Ostrovok.ru. Заместить Booking.com они конечно не могут, раньше через него шли мини-группы по 10-12 человек, сейчас этого нет даже близко. Большая часть бронирований идет через сайты отелей», – говорит эксперт.