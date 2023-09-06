Открытие фестиваля «Звезды на Байкале» состоялось в Иркутске при поддержке ИНК

Открытие XVIII международного фестиваля «Звезды на Байкале» состоялось в Иркутске 5 сентября. Генеральным партнером традиционно выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Концерты пройдут в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского и в Иркутской областной филармонии. Учредителями фестиваля являются правительство Иркутской области, Министерство культуры и архивов Иркутской области и Иркутский музыкальный театр. Иркутская нефтяная компания выступает генеральным спонсором культурного мероприятия с 2013 года.

Участниками фестиваля в 2023 году станут пять оркестров. В программе фестиваля — мероприятия к 150-летию Сергея Рахманинова. 9 сентября пройдет концерт, на котором исполнят произведение композитора – оперу «Алеко».

Денис Мацуев 8 сентября исполнит новую сольную программу с произведениями Шумана, Штрауса и Скрябина. Свой новый репертуар музыкант исполнит на сцене Музыкального театра имени Н.М. Загурского. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте музтеатра.