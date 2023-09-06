Преимущества работы в ИТ ― высокая зарплата и удалёнка

По данным опроса «Лаборатории Касперского», каждый второй респондент (51%) хотел бы работать в сфере ИТ. При этом зачастую люди не против поменять сферу, но не должностные обязанности. Так, хотел бы перейти в ИТ, но сохранить свою текущую нетехническую должность каждый пятый, а техническую ― каждый десятый (11%).

В то же время не хотят работать в ИТ-отрасли 20% опрошенных. Трудиться программистами или разработчиками, но неважно в какой индустрии, предпочли бы 16% респондентов.

Главным преимуществом работы в ИТ большинство (69%) считает высокие зарплаты. На втором месте ― возможность работать удалённо (63%). Гибкий график и интересные задачи привлекают 47% и 46% респондентов соответственно. Треть уверена, что работа в ИТ-сфере обеспечивает социальную стабильность, 31% ― что открывает карьерные перспективы.

В «Лаборатории Касперского» также отмечают, что уровень заработной платы и формат работы играют важную роль, когда речь идёт о найме и удержании талантов. Сотрудникам доступны три постоянных формата работы: гибридный, офисный и удалённый. Формат работы устанавливается исходя из особенностей рабочих задач и по согласованию с руководителем.