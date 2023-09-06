900 судов против «серых» майнеров выиграл «Иркутскэнергосбыт»

Больше всего нарушителей на юге Иркутской области. Их принудительно заставляют отключить оборудование. Более того, по суду они обязаны возмещать крупные суммы денег – это перерасчет платы за уже использованную электроэнергию по соответствующему тарифу.

География судебных исков с майнерам выглядит следующим образом. В Ангарском городском округе в 71 случае суд встал на сторону энергетиков, по Иркутску есть 62 положительных решения, чуть меньше в селе Баклаши. Четвертое место разделили город Братск и рабочий поселок Маркова с 44 вступившими в силу решениями суда. В Слюдянке привлечены к ответственности 15 майнеров. Далее следуют такие населенные пункты Иркутского и Шелеховского районов: Мамоны, Хомутово, Плишкино, Введенщина, Максимовщина.

Всего за пять лет подано более полутора тысяч исков. Из них 655 дел пока находятся на рассмотрении. По уже вступившим в силу решениям суда нарушители должны возместить почти 385 млн рублей. Деньги будут направлены в том числе на развитие электросетевого хозяйства.

Судебные тяжбы с добытчиками криптовалюты «Иркутскэнергосбыт» ведёт пять лет. Майнинговый бум начался с 2019 и ежегодно набирает обороты. Вместо того, чтобы пользоваться услугами специализированных площадок предприимчивые жители Иркутской области и даже других регионов ставят технику в домах, гаражах, на балконах и подобных бытовых помещениях. В результате из-за высокой нагрузки на электрические сети, как у самих криптопредпринимателей, так и у их соседей случаются скачки напряжения, отключения света и пожары. Чаще всего оборудование стараются разместить в сельских территориях, где тариф на электрическую энергию самый низкий — 0,9 руб за кВт*ч. По коммерческому тарифу цена в 3-4 раза выше.

Эксперты сходятся во мнении, что необходимо урегулировать майнинг в правовом поле. Как пишет РБК, в России продолжается работа над законодательством в секторе добычи криптовалюты. Издание ссылается на председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, который заявил: «На данном этапе активно обсуждаем законопроекты о майнинге, экспериментально-правовых режимах и о налогообложении майнеров. В осеннюю сессию они могут пройти уже второе и третье чтения».

Его позицию разделяет зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Поскольку сегодня у нас отсутствует законодательная база, но есть процесс, бюджет России не досчитывается как минимум нескольких десятков миллиардов в год. Это то, что можно получить от отрасли в виде налоговых доходов», — подчеркнул Кирьянов.