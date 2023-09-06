Выпускники вузов Иркутска оценили трудности поиска работы на 6,7 балла

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие молодые специалисты 2021—2023 гг. выпуска из Иркутска.

В Иркутске выпускники вузов 2023 года оценили трудности поиска работы в среднем на 6,7 балла.

Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники вузов при первом поиске работы — отсутствие опыта (70%). 11% респондентов назвали выбор ограниченным из-за низких зарплатных предложений. 6% выпускников вузов отмечают малое число подходящих вакансий.

По 2% опрошенных жалуются на гендерные стереотипы рекрутеров, отсутствие практических навыков для работы и недобросовестных работодателей. Среди других трудностей респонденты отмечали отсутствие у некоторых работодателей программ стажировок и обучения, неподходящий график работы, удаленность от дома, невозможность совмещать работу и дальнейшую учебу.