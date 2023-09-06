Новости

Доллар выше 98. Что дальше?

Цены на нефть достигли $91 за баррель Brent, но рубль продолжает падать. Сегодня доллар превысил отметку 98 рублей. Представители ЦБ вчера провели очередные вербальные интервенции, но явного эффекта на курс они не возымели.

Читайте также:

ЦБ может вновь повысить ставку
6 сентября 2023
Прогноз курса доллара на 4–8 сентября
4 сентября 2023

– Проинфляционные риски остаются значительными. Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован в составе пресс-релиза по итогам заседания 15 сентября. Решение будет основано на этом прогнозе, — цитирует Интерфакс зампреда ЦБ Алексея Заботкина. — Мы не исключаем возможности повышения (ключевой ставки 15 сентября).

При этом аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что, судя по отчету ЦБ,  участники рынка недооценивают позицию руководства Банка России, которое готово держать высокие ставки более длительное время, чем полагает рынок.

С учетом того, что до заседания ЦБ остается всего 1,5 недели, все менее вероятным становится второй подряд экстренный выход регулятора с повышением ставок, даже если курс выйдет к 100. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (860)


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Аксаков: ЦБ может повысить ставку в случае роста доллара до 100 рублей
ЦБ может вновь повысить ставку
Почему ЦБ не будет снижать ставку в сентябре?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес