Качество кредитных историй российских заемщиков-физлиц улучшилось на 3,6%

С начала 2023 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга россиян увеличилось до 627 баллов

По данным НБКИ, за первые девять месяцев 2023г. среднее значение Персонального кредитного рейтинга российских заемщиков-физлиц выросло с 605 до 627 баллов, показав рост на 3,6%. При этом среди всех видов заимствований в наибольшей степени рейтинг вырос у получателей потребкредитов – с 524 до 545 баллов.

В российских регионах наивысшее значение среднего ПКР зафиксировано в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и Московской области (соответственно 681, 662 и 654 баллов). В Москве при этом с начала 2023г. произошло падение ПКР на 4% - с 674 до 647 баллов. В результате столица переместилась в рейтинге регионов по качеству кредитных историй с 1 на 6 позицию.

«В 2023г. работа регулятора над более тщательным отбором заемщиков кредиторами принесла свои плоды, - говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - В результате уменьшения у банков аппетита к рискам Персональный кредитный рейтинг граждан вырос почти во всех регионах. Обращает на себя внимание, что в наибольшей степени значение рейтинга увеличилось у получателей потребкредитов, что указывает на приоритетную работу банков над качеством беззалоговых обязательств граждан. Кроме того, сами заемщики стали чаще обращать внимание на кредитную историю, регулярно проверяя свой ПКР и стараясь более аккуратно обслуживать имеющиеся кредиты».