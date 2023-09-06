Мастер-план «Байкальской слободы» представили на заседании совета директоров Туризм.РФ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании Совета директоров АО «Корпорация Туризм.РФ», на котором был представлен мастер-план туристической территории «Байкальская слобода» на берегу Ангары. Заседание провёл заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Помимо проекта Иркутской области рассмотрели мастер-планы развития туристических территорий ещё в трёх субъектах страны.

– Одобренные сегодня проекты помогут в решении задачи, поставленной Президентом, по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. Их реализация позволит создать в Татарстане, Алтайском крае, Иркутской и Сахалинской областях более 8,5 тыс. комфортных номеров и свыше 10 тыс. новых рабочих мест. Благодаря этому вырастет турпоток – по предварительным расчётам, к 2030 году число туристов, выбравших для отдыха эти направления, может составить 2,3 млн человек, – отметил вице-премьер.

Совместная работа регионов и корпорации Туризм.РФ по разработке мастер-планов включала обсуждение вариантов архитектурно-планировочных решений, оценку потенциала и рельефа участков для предварительного определения вариантов привязки объектов к земельным участкам, проведение маркетинговых исследований и формирование туристических продуктов.

«Байкальская слобода» – туристическое пространство международного уровня, которое объединит в себе все виды туризма: экологический, рекреационный, спортивный, деловой, культурно-познавательный. Проектом предусматривается создание универсального всесезонного курорта, где каждый сможет подобрать себе досуг по душе: спокойный отдых или активное времяпрепровождение. На территории предусматриваются СПА и велнес, марина, эко-тропы, деловые мероприятия, концертные площадки, аквапарк и многое другое.

По информации разработчиков, проект будет реализован в концепции «нетронутая природа». Предусмотрены мероприятия по высадке деревьев и выпуску мальков рыбы, установка биоплато для естественной фильтрации воды в зоне яхтенной марины, создание экологических троп и велодорожек с безбарьерными участками, что позволит гостям прикоснуться к уникальной природе, не нанося ей вреда.