Мошенники обещают скидки на топливо, а после крадут у людей деньги и платёжные данные

«Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск мошеннической рассылки, нацеленной на русскоязычных пользователей. В сообщениях якобы от официальных органов людям предлагают топливные карты со скидкой, однако на деле выманивают платёжные данные и деньги. За восемь дней решения компании зафиксировали уже почти 24 тысячи таких писем.
Людям приходит письмо, в котором ссылаются на некое постановление о топливных компенсациях владельцам транспортных средств. Чтобы сообщение выглядело убедительным, злоумышленники указывают номер этого постановления и контакты ведущего специалиста, к которому предлагают обращаться по всем возникающим вопросам.
В письме поясняется, что владельцам транспортных средств предоставляется скидка 50% на приобретение топливной карты. Например, человек покупает карту за 5 тысяч рублей, а заправляться сможет на 10 тысяч. Для её оформления предлагается перейти по указанной в сообщении ссылке, за которой в реальности скрывается скам-ресурс.
На скам-сайте злоумышленники разместили небольшой текст о несуществующей программе социальной поддержки и узнаваемый логотип крупной ресурсодобывающей компании, топливную карту которой предлагается приобрести. Если человек заинтересуется акцией и нажмёт на кнопку «участвовать», его перекинут на страницу с выбором номинала. Карта с балансом в 50 тысяч стоит 24 990 рублей, а в 20 тысяч — 9 900 рублей. Как только человек выбирает подходящий вариант, его переведут на страницу оплаты, где нужно ввести данные своей банковской карты. В результате эти платёжные данные уходят злоумышленникам, а человек не получает ничего.