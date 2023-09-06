Мошенники обещают скидки на топливо, а после крадут у людей деньги и платёжные данные

«Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск мошеннической рассылки, нацеленной на русскоязычных пользователей. В сообщениях якобы от официальных органов людям предлагают топливные карты со скидкой, однако на деле выманивают платёжные данные и деньги. За восемь дней решения компании зафиксировали уже почти 24 тысячи таких писем.

Людям приходит письмо, в котором ссылаются на некое постановление о топливных компенсациях владельцам транспортных средств. Чтобы сообщение выглядело убедительным, злоумышленники указывают номер этого постановления и контакты ведущего специалиста, к которому предлагают обращаться по всем возникающим вопросам.

В письме поясняется, что владельцам транспортных средств предоставляется скидка 50% на приобретение топливной карты. Например, человек покупает карту за 5 тысяч рублей, а заправляться сможет на 10 тысяч. Для её оформления предлагается перейти по указанной в сообщении ссылке, за которой в реальности скрывается скам-ресурс.