Почетные жители Шелехова встретились с директором ИркАЗа

Ветераны производства и члены районного Совета ветеранов обсудили перспективы завода.

Встреча уважаемых в Шелехове горожан с директором Иркутского алюминиевого завода Артемом Фоминых и главой города Алексеем Тенигином состоялась в теплой атмосфере в ДК «Металлург». Ветераны поздравили Артема Фоминых с прошедшим днем рождения, обсудили обстановку в городе и сказали напутственные слова.

Артем Фоминых, директор ИркАЗа:

- Нам всегда есть, о чем говорить с ветеранами, поскольку предприятие успешно развивается. Хочу поблагодарить наших старших коллег за большой вклад в развитие Иркутского алюминиевого завода. Такие встречи теперь будут проводиться регулярно и станут доброй традицией.