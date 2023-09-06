Новости

Клиенты открыли в ВТБ накопительные счета на 500 млрд рублей

Клиенты ВТБ по итогам восьми месяцев 2023 года открыли в банке накопительные счета более чем на 500 млрд рублей. Свыше 70% средств было размещено в банке впервые. Количество клиентов, активно использующих этот инструмент, увеличилось с начала года более чем на 200 тысяч и достигло 4,7 млн человек.

ВТБ отмечает, что спрос клиентов на накопительные счета стабильно высокий. Средний чек одного накопительного счета сейчас составляет 210 тысяч рублей – на 6% больше, чем по итогам 2022 года. Три четверти накопительных счетов клиенты открывают онлайн.

«У накопительного счета есть значительное преимущество перед вкладом – клиент может свободно снимать и пополнять его без потери доходности. Кроме того, ставка по продукту не уступает депозитам»,  – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Аксаков: ЦБ может повысить ставку в случае роста доллара до 100 рублей
ЦБ может вновь повысить ставку
Почему ЦБ не будет снижать ставку в сентябре?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес