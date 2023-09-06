Сбер подарит устройства умного дома при оформлении ипотеки с использованием сервисов Домклик

Сбер запускает специальную акцию: при оформлении ипотеки на покупку готового жилья в период с 6 сентября по 31 октября 2023 года клиенты смогут получить в подарок умные устройства Sber. Акция действует в Москве при использовании онлайн-сервисов Домклик — «Регистрация и расчёты» и «Договор-купли продажи».

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы стремимся упростить процесс покупки и обустройства жилья для наших клиентов и привнести инновации в их жизнь. Наша акция поможет сделать ипотечную сделку проще и быстрее за счёт умных онлайн-сервисов Домклик, а жизнь клиентов — уютнее с подарочными комплектами умных устройств».

Екатерина Гельфанд, начальник управления технологий умного дома SberDevices:

«Современные технологии позволяют каждому человеку жить комфортно и безопасно. С нашей новой линейкой устройств легко начать знакомство с умным домом, это не нарушает ремонт и не требует специальных инженерных знаний. Приобретение квартиры - важный момент, и мы рады возможности сразу повысить качество жизни в новом жилье».

В подарочный комплект умных устройств Sber входят хаб, лампа, датчик движения и колонка SberBoom Mini либо светодиодная лента, лампа, розетка и колонка SberBoom.

Сервис «Регистрация и расчёты» позволяет участникам сделки безопасно зарегистрировать переход права собственности в Росреестре и провести денежные расчёты между сторонами. С помощью сервиса «Договор купли-продажи» клиенты могут получить готовый договор, который составлен профессиональными юристами с учётом требований законодательства и практики Росреестра.

Воспользоваться предложением можно в одном из 18 офисов Сбера в Москве в период проведения акции. Подробности — на Домклик.