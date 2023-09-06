Сбер начинает приём заявок на IT-ипотеку по улучшенным условиям на Домклик

Сбер открыл приём заявок по «Ипотеке для IT» на новых условиях на Домклик. По решению Правительства РФ, теперь заёмщики до 35 лет включительно смогут оформить ипотечный кредит без учёта требования к минимальному уровню дохода. Рассмотрение заявок на Домклик начнётся 9 сентября, с момента вступления постановления Правительства РФ в силу.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы рады предложить клиентам более гибкие условия оформления IT-ипотеки и уже начали приём заявок. Смягчение требований к уровню дохода заёмщиков сделает программу ещё более доступной и позволит большему числу молодых IT-специалистов приобрести собственное жильё. При этом мы видим растущую популярность этой программы: так, в августе 2023 года Сбер выдал более 2,5 тыс. кредитов на сумму свыше 20 млрд руб. — это абсолютный рекорд с момента запуска IT-ипотеки».

Для сотрудников IT-компаний от 36 до 50 лет действуют прежние условия к размеру дохода — от 120 тыс. рублей в городах-миллионниках и от 70 тыс. рублей в остальных городах (для Москвы — от 150 тыс. рублей).

Напомним, что минимальная ставка по программе «Ипотека для IT» на Домклик — от 4,7% годовых. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья. Cрок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма кредита — 18 млн руб. для регионов с численностью более 1 млн человек и 9 млн руб. — для остальных регионов РФ.

Также недавно Сбер расширил лимиты по «Ипотеке для IT» до 21 млн руб. для регионов с численностью более 1 млн человек и до 10,5 млн руб. — для остальных регионов РФ. При оформлении этой ипотеки с расширенным лимитом процентная ставка на Домклик составит 5%.

Подать заявку на «Ипотеку для IT» можно онлайн на Домклик.