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Сбер начинает приём заявок на IT-ипотеку по улучшенным условиям на Домклик

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Сбер открыл приём заявок по «Ипотеке для IT» на новых условиях на Домклик. По решению Правительства РФ, теперь заёмщики до 35 лет включительно смогут оформить ипотечный кредит без учёта требования к минимальному уровню дохода. Рассмотрение заявок на Домклик начнётся 9 сентября, с момента вступления постановления Правительства РФ в силу.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы рады предложить клиентам более гибкие условия оформления IT-ипотеки и уже начали приём заявок. Смягчение требований к уровню дохода заёмщиков сделает программу ещё более доступной и позволит большему числу молодых IT-специалистов приобрести собственное жильё. При этом мы видим растущую популярность этой программы: так, в августе 2023 года Сбер выдал более 2,5 тыс. кредитов на сумму свыше 20 млрд руб. — это абсолютный рекорд с момента запуска IT-ипотеки».

Для сотрудников IT-компаний от 36 до 50 лет действуют прежние условия к размеру дохода — от 120 тыс. рублей в городах-миллионниках и от 70 тыс. рублей в остальных городах (для Москвы — от 150 тыс. рублей).

Напомним, что минимальная ставка по программе «Ипотека для IT» на Домклик — от 4,7% годовых. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья. Cрок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма кредита — 18 млн руб. для регионов с численностью более 1 млн человек и 9 млн руб. — для остальных регионов РФ.

Также недавно Сбер расширил лимиты по «Ипотеке для IT» до 21 млн руб. для регионов с численностью более 1 млн человек и до 10,5 млн руб. — для остальных регионов РФ. При оформлении этой ипотеки с расширенным лимитом процентная ставка на Домклик составит 5%.

Подать заявку на «Ипотеку для IT» можно онлайн на Домклик.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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