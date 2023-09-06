В вуз без экзаменов: акселератор Сбера для школьников, учеников колледжей и техникумов открыл приём заявок на новый сезон

Сбер открывает приём заявок на участие в федеральном акселераторе стартапов для старшеклассников и учеников средних специальных учебных заведений. Акселератор поможет подросткам получить базовые знания о технологическом предпринимательстве и создать собственный стартап «с нуля». Авторы лучших проектов получат преференции при поступлении в топовые вузы: зачисление без вступительных испытаний, дополнительные баллы к ЕГЭ и другие преимущества.

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Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Один из приоритетов Сбера — популяризировать технологическое предпринимательство, чтобы оно воспринималось молодыми людьми как полноценная альтернатива работе по найму. Предприниматели формируют экономику: создают рабочие места и укрепляют технологический потенциал страны. Пока ребята учатся, у них больше возможностей попробовать свои силы в безопасной среде и больше свободного времени для экспериментов. И даже, если ребята выберут другой карьерный путь, наш акселератор поможет развить предпринимательское мышление, которое будет востребовано в любой сфере. К слову, выпускники школьного акселератора уже успешно работают с крупными российскими корпорациями, включая Сбер».

Акселерация проводится в два этапа общей продолжительностью шесть месяцев:

первый этап состоит из онлайн-лекций и практических заданий по темам генерации идей, проверки гипотез, инструментов для создания и монетизации цифровых продуктов. Дополнительно к базовой программе участники могут выбрать один из четырёх треков с отраслевым уклоном: искусственный интеллект, технологии для метавселенной, концепции Web 3.0, технологии в медицине. на втором этапе участники объединятся в команды и будут работать с персональным наставником для превращения идеи в реальный бизнес-проект.

По итогам работы лучшие команды выступят на Демо-дне, где представят свои проекты руководству Сбера, бизнес-ангелам и ректорам российских вузов. Воспользоваться преференциями при поступлении смогут все участники, прошедшие в финал, победители дополнительно получат призы от организаторов и партнёров программы.

Участие в программе бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, её помогут найти в ходе обучения. Подать заявку можно до 1 ноября 2023 года на сайте акселератора.