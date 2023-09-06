Банки начали отменять лимиты для сторонних карт в своих банкоматах

В частности, ВТБ отменяет лимиты на внесение и снятие наличных в своих банкоматах по картам других кредитных организаций. Ранее действовавшее ограничение составляло 100 000 рублей за одну операцию.

«Банкоматы уже давно зарекомендовали себя как удобная и доступная 24/7 альтернатива банковскому офису. Мы стремимся к тому, чтобы пользоваться ими было одинаково комфортно клиентам как ВТБ, так и других кредитных организаций, расширяя таким образом границы банковского обслуживания в стране. С начала года количество операций по картам других банков в наших устройствах выросло на треть, и после отмены ограничений мы ожидаем еще большего спроса на повседневные операции в наших банкоматах», – прокомментировал заместитель руководителя департамента развития инструментов обслуживания – начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин.

Держатели карт «МИР» всех российских банков по-прежнему бесплатно могут вносить наличные в банкоматах ВТБ. Для бесконтактных операций в устройствах самообслуживания можно использовать приложение Mir Pay и карты с чипом NFC (технология беспроводной передачи данных носителей).

На сегодняшний день банкоматная сеть ВТБ насчитывает порядка 14 тыс. АТМ в более чем 1,5 тыс. населенных пунктов.

С февраля клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций. Создание единого парка устройств самообслуживания стало первым этапом интеграции новых банков в Группу ВТБ. Число доступных банкоматов для клиентов составляет почти 20 тысяч.