Усолье-Сибирское получит 1,6 млрд рублей на ликвидацию отходов химического предприятия

Власти России приняли решение в 2024 году выделить городу Усолью-Сибирскому Иркутской области 1,6 млрд рублей на ликвидацию продуктов «Усольехимпрома», сообщается на сайте кабмина.

Фото правительства России

В настоящее время площадка предприятия освобождена от отходов, представляющих угрозу для людей и окружающей среды, режим чрезвычайной ситуации на территории снят. Сейчас ведется работа по полной расчистке пространства, проводится демонтаж зданий и сооружений, рекультивация шламонакопителя, а также строительство экотехнопарка «Восток». Впереди немало задач, которые предстоит решить.

Всего за время работы на площадке ликвидированы скважины с накопленными отходами, в том числе локализованы источники загрязнения территории ртутью. Локализована нефтяная линза, предотвращена возможность попадания нефтепродуктов в Ангару.

Кроме того, опасные отходы вывезены с территории на специализированные предприятия для утилизации по всем правилам.