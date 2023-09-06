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Усолье-Сибирское получит 1,6 млрд рублей на ликвидацию отходов химического предприятия

Власти России приняли решение в 2024 году выделить городу Усолью-Сибирскому Иркутской области 1,6 млрд рублей на ликвидацию продуктов «Усольехимпрома», сообщается на сайте кабмина.

<p>Фото правительства России</p>

Фото правительства России

В настоящее время площадка предприятия освобождена от отходов, представляющих угрозу для людей и окружающей среды, режим чрезвычайной ситуации на территории снят. Сейчас ведется работа по полной расчистке пространства, проводится демонтаж зданий и сооружений, рекультивация шламонакопителя, а также строительство экотехнопарка «Восток». Впереди немало задач, которые предстоит решить.

Всего за время работы на площадке ликвидированы скважины с накопленными отходами, в том числе локализованы источники загрязнения территории ртутью. Локализована нефтяная линза, предотвращена возможность попадания нефтепродуктов в Ангару.

Кроме того, опасные отходы вывезены с территории на специализированные предприятия для утилизации по всем правилам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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