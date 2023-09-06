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Несколько ЖК в Маркова почти на сутки остались без воды из-за аварии

Вчера в поселке Маркова Иркутской области произошла авария на сетях водоснабжения в районе Ново-Мельниково, в результате чего несколько ЖК, а также часть жилого сектора и садоводства остались без воды, рассказала глава муниципалитета Татьяна Макаревич.

После аварии был организован подвоз питьевых ресурсов. Начались ремонтные работы с привлечением спецтехники. Водоснабжение рассчитывают вернуть людям, которые почти сутки были без водоснабжения, в ближайшее время.

Пострадавшая сеть водопровода протяженностью 1,5 км находится в собственности частного лица.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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