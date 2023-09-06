Часть дорог в Иркутске затопило из-за дождя

Дождь обрушился на Иркутск сегодня – из-за обильных осадков частично затопило городские улицы, с которых приходится откачивать воду. Кроме того, проводятся мероприятия по расчистке ливневок, рассказали в мэрии.

Решетки ливневой канализации прочистили на улицах Депутатской, Октябрьской революции, Декабрьских Событий, Байкальской, 25-го Октября, Ленина, Сурикова и бульваре Гагарина. Из них достают мусор и листву, чтобы вода лучше уходила.

Откачку провели на Желябова, на переулке Кооперативном и на других пониженных участках. Эти работы планируется продолжать. Кроме того, вручную подметаются тротуары, заездные карманы, остановки общественного транспорта. При необходимости задействуется уборочная техника.