Губернатор раскритиковал строительство домов для переселенцев в Братске: сроки сорваны

Глава Иркутской области накануне посетил Братск. В рамках поездки он побывал на улице Котельной, где строятся дома для переселения людей из аварийного жилья: Игорь Кобзев раскритиковал работы, рассказали в региональном правительстве.

Фото правительства Иркутской области

«Предлагаю прокуратуре детально изучить организацию строительства. Конечно, можно расторгнуть контракт, но не каждый возьмется достраивать чужой объект. Эти дома нужны жителям, поэтому в любом случае будем искать варианты оперативного завершения строительства», – подчеркнул он.

Известно, что прежде стройка была заморожена, когда предыдущий застройщик не справился с задачей. Работы были возобновлены в 2021 году. Планировалось, что их завершат в 2022 году, но в срок новый подрядчик не уложился.

Не справляется с обязанностями и другая организация в Братске, которая ведет благоустройство пешеходно-парковой зоны в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на ул. Крупской. Завершить работы по контракту должны 1 октября, при этом готовность составляет 18%.

Губернатор поручил закончить строительство указанных объектов.