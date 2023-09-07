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Мошенники под видом полицейских похитили у жителей Приангарья более миллиона рублей

Жители Иркутска, Братска, Тайшета, Зимы, Усолья-Сибирского, Усть-Кута и Усть-Илимска за сутки стали жертвами мошенниками, два человека из них отдали крупные суммы, рассказали в региональной полиции.

В частности, у иркутянки неизвестные похитили 900 тысяч рублей. Она пояснила, что ей поступил звонок через мессенджер. После этого аферист представился сотрудником полиции и попросил помочь обнаружить мошенников, которые якобы пытаются украсть деньги с ее банковской карты.

После этого они убедили взять ее кредит в рамках операции и перевести деньги им.

По такой же схеме злоумышленники обманули 62-летнию пенсионерку из Братска. Она лишилась более 510 тысяч рублей. Женщине на сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов, а позже сообщил, что с ее банковских карт аферисты хотят похитить деньги, и убедил взять крупный заем.

По факту обращений женщин проводятся проверки. В общей сложности за день были украдены 2,5 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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