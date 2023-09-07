«Это памятник, его трогать нельзя». 8 мифов о реконструкции здании «Востсибугля»

Что за основательный забор появился вокруг «Востсибугля» в центре Иркутска? Не снесут ли здание под ноль? Зачем строить еще одну гостиницу? И что будет с парковками? Редакция SIA.RU узнала, как изменится эта историческая часть города и каким будет здание «Востсибугля» после реконструкции. Отвечаем на ваши вопросы, развенчиваем мифы и домыслы.

Здание "Востсибугля". Июль 2023 года.

Фото: Андрей Фёдоров

Напомним, в конце августа было объявлено о начале реконструкции здания «Востсибугля». После завершения в нем появятся пятизвёздочный отель, кафе, рестораны, конференц-залы и другие общественные пространства.

Миф 1. «Здание «Востсибугля» – памятник архитектуры, поэтому трогать его нельзя»

Здание построено в 1946 году по проекту иркутского архитектора Ивана Ефимова. Памятником архитектуры оно не является. Однако инвестор решил сохранить его облик.

– Проектом реконструкции предусмотрено максимальное сохранение облика «Востсибугля». Его фасад во многом останется неизменным. Горельеф, который сейчас находится чуть выше третьего этажа, будет отсканирован с помощью современного оборудования. Это позволит зафиксировать мельчайшие детали скульптур и в последующем восстановить их в полном объеме. Другие существующие элементы декора останутся такими, какими они есть сейчас, – сообщили в Эн+.

Проект реконструкции здания "Востсибугля". Планируется надстроить еще один этаж, по центру разместят шпиль, который сделает облик здания более статусным и выразительным.

Миф 2. «Раз это не памятник, так теперь могут вообще снести и построить новый дом»

Этого делать не планируется. По мнению экспертов, современным, комфортным и безопасным можно сделать и нынешнее здание.

– Для этого следует усилить конструкции, благодаря чему постройка сталинских времен станет более сейсмически устойчивой. Также необходимо привести в порядок противопожарную систему безопасности. Для увеличения функциональных возможностей планируется надстроить еще один этаж в стилистике сталинского ампира, а по центру – разместить шпиль. Он сделает облик «Востсибугля» более статусным и выразительным.

Миф 3. «После реконструкции попасть в здание смогут только избранные»

Во все времена здание «Востсибугля» использовалось в основном как административное. Чтобы оказаться внутри стороннему человеку, требовался пропуск.

– В будущем, наоборот, здание станет открытым для всех. К услугам посетителей будут рестораны, конференц-залы, помещения для спорта и СПА, а еще абсолютно новый отель на более чем 100 номеров.

Миф 4. «Гостиниц в Иркутске и так хватает. Куда больше?»

Гостиниц в городе и правда немало. Однако, по мнению экспертов, в основном это 3* и 4* отели. Сервис уровня 5 звезд предлагают единицы. На весь город пока приходится чуть более 50 пятизвёздочных номеров.

– С учетом постоянно растущего туристического потока это крайне мало. Такая ситуация не позволяет Иркутску проводить масштабные мероприятия международного уровня, многие культурные, спортивные, образовательные события федерального масштаба, знаковые экономические форумы. Как показывает мировая практика, развитие территории идет семимильными шагами, когда приходит крупный бизнес. Именно он стимулирует деловую активность, становится центром притяжения различного рода инвестиций, – считают эксперты туротрасли.

Миф 5. «Поставленный забор останется здесь навсегда»

Иркутян серьёзно напугал основательный забор, который возвели вокруг здания «Востсибугля».

– Чаще всего в Иркутске вокруг любого строительного объекта рабочие монтируют забор из профлиста белого и зеленого цвета. Выглядит он порой неважно. Действительно, прилегающий Тихвинский сквер закрыт куда более основательно, поэтому создается впечатление, что конструкция останется на долгие годы. Это не так. Во-первых, высокий забор нужен для того, чтобы прохожих не беспокоил шум строительных работ. Рядом сквер имени Кирова, гостиница, жилой дом. Во-вторых, забор выглядит куда более эстетично и к тому же оснащен световым тоннелем, в темное время суток там предусмотрена подсветка. Когда реконструкция завершится, ограждения уберут, – заверили в Эн+.

Проект реконструкции здания "Востсибугля". Тихвинский сквер благоустроят. Здесь заработает фонтан, появятся новые зеленые насаждения

Миф 6. «Часть Тихвинского сквера закатают в асфальт, установят шлагбаумы для авто и ограждения от людей»

– Вовсе нет. После того, как здание будет отремонтировано, строители благоустроят Тихвинский сквер. А это более 5 000 квадратных метров. Здесь снова заработает фонтан, появятся новые зеленые насаждения, лавочки и пешеходные дорожки. Провести время в сквере сможет любой желающий. Зеленая зона сквера останется прежней.

Компания Эн+, выступающая инвестором проекта, уже имеет опыт возрождения Курбатовских бань и строительства инфраструктурных объектов в городе, и намерена использовать его, чтобы органично вписать в окружающую среду новые элементы и при этом сохранить историческое наследие.

Реконструкция Курбатовских бань вышла на финишную прямую.

Фото: Андрей Фёдоров

Миф 7. «Реконструкция усугубит проблему пробок и парковок в центре Иркутска»

Об этом авторы проекты также позаботились: под зданием «Востсибугля» планируется парковка.

– На подземной парковке можно разместить более 30 автомобилей, – пояснили в Эн+. – Вдобавок к этому, строители сделают новые подъездные пути во внутренний двор, что сделает движение более удобным.

Миф 8. «Выгоду от проводимых работ получат только инвесторы»

– Больше всего преимуществ от реконструкции получат горожане и гости города, – уверены в Эн+. – Часть исторического центра Иркутска преобразится, появятся новые общественные пространства, новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления. При бережном отношении к истории из любого здания можно сделать настоящую достопримечательность, которая станет местом притяжения для самых разных людей.