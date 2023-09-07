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Специалисты рабочих профессий чаще остальных считают свои условия труда небезопасными

Совместное исследование hh.ru и компании РОКВУЛ, производителя решений из каменной ваты, позволило выяснить, какие специалисты из Иркутской области считают свои условия труда опасными, а какие уверены в их безопасности.

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Опрос показал, что 25% респондентов из региона считают свои условия труда однозначно безопасными, еще 44% ответили, что считают их скорее безопасными (в целом по стране 31% и 48% соответственно). Среди тех, кто полностью уверен в безопасности своих условий труда преобладают бухгалтеры и финансисты (46%), маркетологи и PR-специалисты (45%) и ИТ-специалисты (43%).

Напротив, не считают свои условия работы безопасными 9% опрошенных из Иркутской области (вариант ответа – «точно нет») и 19% («скорее нет»). Для сравнения, в целом по стране эти показатели чуть ниже: 5% – точно нет; 11% – скорее нет.

Чаще всего самые низкие оценки безопасности своей работе давали специалисты рабочих профессий (36% ответов «точно нет» и «скрее нет»), а также специалисты из сферы производства (26%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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