Назван средний размер первого взноса по ипотеке

Аналитики Домклик изучили сделки Сбера в августе 2023 года и назвали средний размер первоначального взноса по РФ. Эксперты также выяснили, в каких регионах страны этот показатель наименьший и наибольший.

Средний размер первого взноса по ипотеке в России в августе 2023 года составил 30,5% от стоимости объекта недвижимости (1,6 млн рублей). Минимальные показатели аналитики Домклик зафиксировали в Тыве (22,1% стоимости жилья), Якутии (22,3%) и Хакасии (23,2%).

Максимальные значения показателя, по данным Домклик, были отмечены в Москве (36,4% — 3,7 млн рублей), Санкт-Петербурге (33,7% — 2,4 млн рублей) и Чувашии (33,7% — 1,5 млн рублей).

Аналитики Домклик объясняют такую разницу не только стоимостью недвижимости, но и доходами заёмщика. По статистике одобренных заявок Сбера, в регионах с высоким первоначальным взносом это 110–160 тыс. рублей, с низким — 60 тыс. рублей в месяц.

В регионах с высокими зарплатами проще накопить на первоначальный взнос побольше, чтобы снизить размер ежемесячного платежа. Кроме того, жители таких субъектов РФ обычно хорошо осведомлены о различных мерах поддержки населения (льготные программы, материнский капитал). Материнский капитал можно использовать для первого взноса, увеличив таким образом его сумму, а распространённость льготных программ в регионе стимулирует чаще использовать эту субсидию для улучшения жилищных условий.

По данным Домклик, в 2023 году размер среднего первоначального взноса по России менялся незначительно: в первом квартале он составил 30,7%, во втором — 31,4%. Максимальное значение этого показателя отмечено в марте прошлого года (36%), минимальное — в ноябре (30,4%).