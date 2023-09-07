Сколько нужно давать денег ребенку?

По данным августовского опроса СберНПФ и образовательной платформы MAXIMUM EDUCATION, подавляющее большинство россиян выдают своим детям на мелкие расходы не более 1 тыс. рублей в неделю. О том, как правильно рассчитать сумму карманных денег, рассказывает исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина.

«С помощью карманных денег ребенку можно привить навыки обращения с финансами. Однако для родителей это, в первую очередь, способ «закрыть» базовые потребности подрастающего поколения, пока те находятся вне дома: учатся в школе, посещают кружки и секции и т.д. Потребности в еде должны быть закрыты либо школой (если там предусмотрено бесплатное питание), либо родителями. Соответственно, при расчете оптимального размера карманных денег следует учитывать, кормят ли ребенка в школе», — рассказывает Алла.

Если питание в школе не предусмотрено, а родители не собирают обед с собой, расходы по этой статье необходимо учитывать при формировании карманного бюджета ребёнка. Расчёт может выглядеть следующим образом: стоимость обеда плюс 50-100 рублей на непредвиденные расходы. Если же школа предусматривает бесплатные обеды, то, соответственно, на дополнительные траты можно выделить 50-100 рублей. Этой суммы как правило достаточно, чтобы ребенок за день мог дополнительно перекусить или купить мелкие канцтовары при необходимости.

Принимать во внимание стоит также различные кружки и секции, их удаленность от дома и расписание занятий.

«Если ребенок после школы или продленки идет домой, то ему не нужно дополнительно питаться «на стороне»: он позавтракал, пообедал в школе, а затем ужинает дома. Если же он после школы самостоятельно идет на дополнительные занятия, следует учесть, с какой вероятностью ребенок проголодается до их начала или к моменту окончания, и что для него будет оптимальнее: поужинать в ближайшем кафе, купить перекус в магазине и др. Более крупные покупки — игрушки, видеоигры, одежда и т.д. — стоит совершать под присмотром родителей и при наличии отдельного бюджета», — говорит эксперт.