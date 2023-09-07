Игрушки с Wildberries начнут маркировать

Эксперимент стартует 1 декабря 2023 года.

По мнению законодателей, без участия в нем маркетплейса Wildberries и дискаунтера «Садовод» смысла в регуляции нет. Сейчас на сером рынке реализуется до 30% этой продукции. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

Например, вещевой рынок и его арендаторы реализуют основной оптовый объем игрушек, тогда как онлайн-площадка – один из главных розничных продавцов таких товаров в РФ наряду с «Детским миром» (эта торговая сеть уже согласилась подключиться к эксперименту). По оценкам АИДТ, на долю WB приходится до 20% продаж игрушек в РФ.

– Цель добровольного эксперимента – протестировать весь технологический процесс своеобразной оцифровки отрасли, выявить основные проблемы, которые могут возникнуть у компаний при внедрении системы маркировки. Поэтому в нем должны участвовать все сферы отрасли: крупнейшие производители, дистрибьюторы и продавцы игрушек, – рассказала «Известиям» президент АИДТ Антонина Цицулина.

Руководитель Центра «Мой бизнес» в Иркутске Диляра Окладникова уверена, что технический прогресс неизбежен, и электронные площадки открывают новые возможности для предпринимателей при реализации товаров, поэтому это направление важно развивать.

– Мир уходит в интернет, мир уходит в телефон. Это данность. История, когда предприниматель ждал покупателя, находясь в арендованном помещении, уходит. Сейчас предприниматели активно продают товары через маркетплейсы. Среди иркутских предпринимателей множество успешных примеров из совершенно разных отраслей – это и производитель женской одежды компания Cleo, и компания «Медтехсервис» – производитель тест-полосок, и множество других.