Инфляция в России резко ускорилась. Что это значит?

В России с 29 августа по 4 сентября рост потребительских цен ускорился до 0,11% с 0,03% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 4 сентября увеличилась до 5,34% с отметки 5,08%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 4 сентября потребительские цены выросли на 3,76%, с начала месяца — на 0,06%. Средняя стоимость автомобильного бензина увеличилась на 0,5%, цены на дизельное топливо повысились на 1,3%.

Эксперты не исключают, что ЦБ на предстоящем в сентябре заседании совета директоров может повысить ключевую ставку.



Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на форуме «Цифровые финансы заявил: «Проинфляционные риски остаются значительными. Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован по итогам заседания 15 сентября, решение будет основано на этом прогнозе. <...> Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки».