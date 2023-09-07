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Инфляция в России резко ускорилась. Что это значит?

В России с 29 августа по 4 сентября рост потребительских цен ускорился до 0,11% с 0,03% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 4 сентября увеличилась до 5,34% с отметки 5,08%, зафиксированной неделей ранее.

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С начала года к 4 сентября потребительские цены выросли на 3,76%, с начала месяца — на 0,06%. Средняя стоимость автомобильного бензина увеличилась на 0,5%, цены на дизельное топливо повысились на 1,3%.

Эксперты не исключают, что ЦБ на предстоящем в сентябре заседании совета директоров может повысить ключевую ставку.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на форуме «Цифровые финансы заявил:  «Проинфляционные риски остаются значительными. Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован по итогам заседания 15 сентября, решение будет основано на этом прогнозе. <...> Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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