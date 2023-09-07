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Падение котировок ОФЗ становится все более угрожающим

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Падение котировок ОФЗ становится все более угрожающим для рынка акций. Рост доходностей облигаций делает их более привлекательными по соотношению доходность / риск в сравнении с акциями, считают эксперты БКС Мир инвестиций.

– Столь негативная тенденция долгового рынка отражает вероятное дальнейшее повышение ключевой ставки, а также усиление рисков более длительного периода жестких денежно-кредитных условий. Это является одним из главных негативных фундаментальных факторов для большинства компаний, – подчеркивают эксперты БКС.

Однако пока, несмотря на слабость, российский рынок далек от устойчивого снижения и находится вблизи годовых максимумов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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