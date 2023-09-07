Зарплаты россиянам за 17 лет стали задерживать в 250 раз реже

С 2,5 млн в 2005 году до 10 тыс. в 2023-м. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

В 2023 году тренд на снижение невыплат работникам сохранился и достиг минимальных значений, несмотря на санкционное давление. Число людей, которым задержали жалованье, сократилось с почти 2,5 млн человек в 2005-м до 10 тыс., то есть в 250 раз. Тогда как объем задолженности упал с 15 млрд до 800 млн рублей – почти в 19 раз. При этом с корректировкой на инфляцию падение оказывается еще сильнее. Таким образом, задержки зарплат практически исчезли в России.

Из общего числа обращений количество вопросов о задолженности по зарплате составляет около 5%, рассказали «Известиям» в пресс-службе Роструда. Там добавили: за первое полугодие 2023-го поступило порядка 4,6 тыс. таких писем – это почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

«Большинство россиян не понаслышке знают, что такое задержка зарплаты. Но лишь 34% хоть как-то боролись за свое право на оплату труда. А ведь даже частичная невыплата зарплаты свыше трех месяцев может обернуться для руководителя организации лишением свободы. К счастью для работодателей, лишь 9% россиян хотели бы такого сурового наказания для начальства. Но работодателям стоит помнить, что конкуренция на рынке труда возрастает, а справедливая и своевременная оплата остается одним из конкурентных преимуществ», – говорит Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру.