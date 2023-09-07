Рак у пациентов младше 50 лет начали диагностировать на 80% чаще

Уже сейчас от болезни в год умирает более миллиона человек, к 2030 году этот показатель вырастет еще на 21%. Об этом пишет газета The Guardian.

Число случаев раннего начала рака в мире увеличилось с 1,82 млн в 1990 г. до 3,26 млн в 2019 г., а смертность от рака среди взрослых в возрасте 40, 30 лет и моложе выросла на 27%. В настоящее время от рака умирает более миллиона человек в возрасте до 50 лет в год, говорится в исследовании.

Эксперты пока не нашли причин роста заболеваемости. Авторы исследования, опубликованного в журнале BMJ Oncology, считают, что среди факторов – неправильное питание, употребление алкоголя и табака, гиподинамию и ожирение.

«С 1990 г. во всем мире существенно возросла заболеваемость и смертность от ранних форм рака», – говорится в докладе. «Поощрение здорового образа жизни, включая здоровое питание, ограничение потребления табака и алкоголя и соответствующую активность на свежем воздухе, может снизить бремя раннего рака».

Ранее ученые предполагали, что COVID-19 может спровоцировать «онкологическую эпидемию». Группа специалистов-онкологов, входящих в комиссию медицинского журнала The Lancet по вопросам раковых заболеваний, опубликовала доклад о проблемах исследований в этой области после пандемии COVID-19.

По оценкам специалистов, последствия пандемии и обусловленное ею переориентирование европейских систем здравоохранения на борьбу с коронавирусом может почти на десять лет назад отбросить ситуацию с лечением раковых заболеваний в Европе и привести к «онкологической эпидемии», если не принять экстренных мер.