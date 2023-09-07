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Альфа-Банк приглашает студентов в комьюнити

Альфа-Банк объявил поиск студентов, которые хотят в Альфу. Можно заполнить заявку и уже сейчас присоединиться в комьюнити банка, стать его амбассадорами и получить опыт работы во время учебы в вузе.

Альфа-Банк приглашает студентов со всей страны, которые учатся очно в любых вузах. Лучших Альфа пригласит на стажировку.

Студенты будут проводить воркшопы и кейс-чемпионаты с экспертами банка. Можно будет научиться придумывать и организовывать мероприятия, рассказывать о них в соцсетях и работать со спикерами. А еще бесплатно ходить на киновечера и киберспортивные турниры.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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