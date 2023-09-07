А-Клуб предложил клиентам обратный выкуп золотых слитков

А-Клуб предложил клиентам сервис по обратному выкупу золотых слитков, которые были размещены на ответственное хранение в банке.

Такой способ хранения защищает слитки от возможных повреждений и позволяет потом быстро продать золото банку обратно по выгодной цене. В этом случае не требуется дополнительная экспертиза слитков.

Инвестиционное золото — хорошая альтернатива вложению в валюту. А-Клуб предлагает купить мерные — от 1 г до 1 кг — и стандартные — от 11 до 13,3 кг — слитки. Цена за грамм золота зависит от котировок рынка драгоценных металлов. Подробности можно уточнить у финансовых советников или в офисах А-Клуба.

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